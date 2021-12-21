Исследование: скорость мобильного интернета в Москве за год выросла до 40 Мбит/с

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Средняя скорость мобильного интернета в Москве за год увеличилась на 4 Мбит/с, до 40 Мбит/с. Это следует из исследования агентства TelecomDaily.

"За год средняя скорость в Москве по направлению к абоненту выросла на 4 Мбит/с, до 40 Мбит/с. Если сравнивать с данными по России, которые были получены агентством в ноябре этого года, этот показатель более чем в 1,5 раза выше, чем по стране. Так, средняя скорость мобильного интернета в России - 21,7 Мбит/с", - говорится в исследовании.

По Москве показатель "Мегафона" составил 56,1 Мбит/с (55,1 Мбит/с в 2020 году), МТС - 43,1 Мбит/с (34,6 Мбит/с в 2020 году), "Билайна" - 40,2 Мбит/с (30,2 Мбит/с в 2020 году), Tele2 - 25 Мбит/с (23 Мбит/с в 2020 году). Показатель стабильности услуги (пинг, чем ниже значение, тем качественнее результат) у МТС, "Мегафона" и "Билайна" равняется 44, у Tele2 - 46.

По данным агентства, средняя скорость к абоненту в Московской составила 36,5 Мбит/с (против 34 Мбит/с) в 2020 году. Средняя скорость передачи данных к абоненту (просмотр контента, серфинг по сайтам) у МТС составила 41,3 Мбит/с, у "Мегафона" - 41,2 Мбит/с, у "Билайна" - 36 Мбит/с, у Tele2 - 27,5 Мбит/с. Уровень пинга у МТС и "Билайна" составил 46, у "Мегафона" - 47, а у "Tele2" - 48.

Об исследовании

В исследовании приведены скорости сетей сотовой четверки: МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" (сеть "Билайн") и Tele2.

Данные по исследованию были собраны в течение IV квартала 2021 года на основе нескольких десятков тысяч замеров с помощью приложения TelecomDaily "Мегабитус", включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования. По приложению, результаты включают обезличенные данные. Один и тот же абонент мог запускать "Мегабитус" дома, в офисе, в магазине, на даче и так далее. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и так далее).