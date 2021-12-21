На Кубани в 2021 году заложили почти 2 тыс. га новых плантаций для развития виноделия

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Виноградари в Краснодарском крае в 2021 году заложили 1,7 тыс. га новых плантаций для развития отрасли виноделия в регионе, объем оказанной господдержки превысил 600 млн рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по увеличению продвижения отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание, в том числе, на развитие винного туризма.

"Только в этом году было заложено 1 700 гектаров новых плантаций. Несколько лет назад эта цифра составляла всего 1 000 га. Увеличивается и объем оказываемой отраслевикам господдержки. В этом году виноградарские хозяйства получили ее на сумму свыше 600 миллионов рублей. Ранее объем направляемых на данные цели ассигнований был почти в два раза меньше", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что в регионе существует проблема нехватки собственных саженцев винограда, потребность составляет порядка 10 млн саженцев в год при том, что мощности существующих питомников достигают лишь 4,5 млн единиц посадочного материала. Бурлачко обратил внимание на совершенствования законодательной базы в отрасли виноградарства и виноделия. По его словам, в крае существует профильный закон, защищающий от застройки виноградопригодные сельхозземли. На федеральном уровне Краснодарский край инициировал выделение земель под самостоятельный вид разрешенного использования виноградопригодных земель - виноградарство. Инициатива была поддержана, выделение произведено.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам во вторник, что в регионе, где производят 45% всего российского вина, активно развивается винный туризм: функционируют 15 маршрутов, в 2021 году их посетили более 260 тыс. гостей. "Сейчас производим 45% всего российского вина и 37% шампанского, они востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. Чтобы удерживать лидерство, будем ежегодно увеличивать закладку новых виноградников. Для этого дополнительно используем 50 тыс. гектаров", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

По словам главы региона, на развитие виноградарства и виноделия с 2022 по 2024 год будет направлено более 2 млрд рублей краевых и федеральных субсидий. В крае действуют меры поддержки на закупку посадочного материала, закладку виноградников и уход за ними, организацию питомников. "Мы активно развиваем различные туры, которые дают возможность отдыхающим убедиться в его качестве. На сегодняшний день на Кубани для посещения доступно более 20 виноделен. В следующем году откроется еще две - в Новороссийске и Геленджике", - резюмировал Кондратьев.

Об отрасли виноделия на Кубани

В Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе. Общая площадь виноградников Кубани на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в РФ. Основные товарные виноградники расположены: Темрюкский район - 19 тыс. га, Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.