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Мантуров: круизный лайнер "Петр Великий" планируется сдать в 2022 году

Круизный лайнер "Петр Великий" планируется сдать в 2022 г. - Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года
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