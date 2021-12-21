"Русал" допустил проведение листинга за рубежом новой компании после разделения активов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Русал" допускает возможность проведения листинга на зарубежной бирже новой компании после разделения активов, решение будет принимать совет директоров и акционеры компании. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

"Первоначально [новая компания] будет размещена на Московской бирже, а в дальнейшем - видно будет. Если совет директоров и акционеры примут решение, то можно и еще где-то листинг провести", - сказал он.

Никитин добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры с кредиторами, акционерами, регуляторами и биржами о параметрах разделения активов "Русала". "Это очень большой комплекс работ, который, естественно, вызывает много вопросов, на которые нам надо ответить, всех успокоить, рассказать какие будут подходы, что никто ничего не теряет, а только приобретает. Я думаю, что мы закончим в 2022 году", - сказал он.

О разделении активов "Русала"

Один из крупнейших в мире производителей алюминия "Русал" ранее сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+. Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала".

Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

В En+ Group (основной акционер "Русала" с долей 56,88%) предположили, что новая компания будет публичной, будет иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально.