Бюджет Нижегородской области на 2022 год принят с дефицитом в 3,7% от доходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области во вторник на заседании в режиме видеоконференции приняли во втором и окончательном чтении закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Так, доходы областного бюджета на следующий год спрогнозированы в объеме 228,4 млрд рублей, расходы - 236,9 млрд рублей, дефицит - 8,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

"Депутаты подавляющим большинством голосов приняли во втором чтении закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". <…> С учетом корректировок доходы областного бюджета на 2022 год составят 228,4 млрд рублей, расходы - 236,9 млрд рублей. Дефицит - 8,5 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - инфраструктурный бюджетный кредит, 5,1 млрд рублей - остатки на счетах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без учета расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита и остатках на счетах в 2022 году запланирован нулевой дефицит. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 177,4 млрд рублей. Наибольший объем средств направят на развитие образования (51,2 млрд рублей), социальную поддержку (41,9 млрд рублей), развитие здравоохранения (34,6 млрд рублей), развитие физической культуры и спорта (9,5 млрд рублей). Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ко второму чтению удалось увеличить объем целевых поступлений из федерального бюджета: в следующем году регион получит на 8,7 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.

Рост расходов

"Наибольший вес в 2022 году составляют расходы на образование, социальную поддержку граждан, здравоохранение. На "нулевом чтении" коллеги выходили с предложениями увеличить средства на капремонт школ на 262,5 миллиона рублей, увеличить темпы сокращения очереди на получение жилья детьми-сиротами, направив на это 406 миллионов рублей, дофинансировать проекты газификации по районам области на 172 миллиона. Хотел обратить внимание на то, что все эти предложения на основе поправок, внесенных "Единой Россией", были поддержаны правительством", - цитирует Никитина пресс-служба.

Губернатор отметил, что регион начинает готовиться к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. В связи с этим на 2022 год увеличили расходы на софинансирование реставрации и реэкспозиции музея-заповедника. Заложены средства на создание проектной документации на реконструкцию здания под краеведческий музей в Большом Болдине, очистку прудов, создание ливневки. "Это село - одна из визитных карточек Нижегородской области, и в ближайшие годы мы постараемся сделать все, чтобы это место преобразилось", - сказал Никитин.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что ко второму чтению увеличили расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем - на 406 млн рублей, объем финансирования в 2022 году составит 1,4 млрд рублей. Также увеличили на 280 млн рублей объем средств на ремонт дворов в муниципальных образованиях по программе "Формирование современной городской среды". Так, общий объем финансирования по ней составит около 1,4 млрд рублей.