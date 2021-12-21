На Кубани производство сахара в 2022 году планируют нарастить до 1,3 млн тонн

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Аграрии в Краснодарском крае собрали в 2021 году урожай сахарной свеклы в размере 9,6 млн тонн, что близко к рекордному показателю для региона. В 2022 году прогнозируемый объем производства сахара составит порядка 1,3 млн тонн, заявил во вторник на пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"Что касается сахарной свеклы, 9,6 млн тонн [собраны]. Это достойный результат, можно сказать один из рекордных. Это позволит нашим сахарным заводам работать всем на полную мощность, объем сахара произведенного планируем, что это будет порядка 1,3 млн тонн сахара", - сообщил Коробка.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в 2021 году сахарную свеклу посеяли на площади 191 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2020 году. Планируемый урожай сахарной свеклы составлял - 8 млн тонн. В конце ноября 2021 года администрация Краснодарского края сообщала, что комбинаты Краснодарского края произвели более 1 млн тонн сахара, что на 200 тыс. тонн больше, чем по итогам 2020 года.

Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в России, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Рекордный валовый сбор сахарной свеклы - более 10,5 млн тонн - получили в регионе в 2019 году, что составляло 20% от общероссийского валового сбора.