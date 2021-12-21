На Украине заявили, что не планируют импортировать электроэнергию из России

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Украина не намерена возобновлять поставки электроэнергии из России. Об этом во вторник на брифинге заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать", - сказал он.

Галущенко утверждает, что отсутствие поставок из РФ "никак не отразилось" на прохождении на Украине осенне-зимнего периода.

Галущенко заявил, что ситуация с наличием угля на Украине стабильная в связи с регулярными поставками импортного топлива. Веерных отключений электроэнергии не ожидается, отметил он.

"Ситуация [с углем] сейчас стабильная. Мы видим, что происходит увеличение складов: примерно на 15% увеличился склад. Это благодаря тому, что происходит системный импорт угля морским путем", - заверил министр. По его словам, на Украину уже зашло шесть судов с импортным углем, которые поставили около 400 тыс. тонн топлива. "До конца года ожидаем захода четырех судов с почти 300 тыс. тонн угля для отечественной генерации", - уточнил он.

Кроме того, утверждает Галущенко, на Украине спокойная ситуация и с электроснабжением. "Никаких веерных отключений не происходит и не планируется", - уверен он.