Объем инвестиций "Россети Урал" в Свердловской области в 2022 году увеличится на 6%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы компании "Россети Урал" в Свердловской области в 2022 году вырастет с 4,7 до 5 млрд рублей, увеличившись таким образом почти на 6,4%. Одной из основных задач компании станет строительство новой подстанции к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель генерального директора "Россети Урал" - директор филиала "Свердловэнерго" Андрей Мельников.

"По техническому обслуживанию и ремонту было вложено [в 2021 году] порядка 1,5 млрд рублей и по инвестиционной деятельности порядка 4,7 млрд. На следующий год мы планируем вложить 1,6 млрд по техобслуживанию и ремонту, и по инвестиционной деятельности порядка 5 млрд рублей", - сказал Мельников.

Он отметил, что к концу 2022 года планируется сдать подстанцию 100 кВ "Новокольцовская", которая заменит прежнюю на 35 кВ. Она станет центром электропитания объектов Универсиады, инвестиции превысят 1,1 млрд рублей. "Вся [энергетическая] инфраструктура будет новой, отвечать всем современным технологиям, в том числе с элементами цифровой трансформации", - отметил Мельников.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.