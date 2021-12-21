Аграрии Кубани в 2021 году экспортировали на 1,5 млн тонн меньше зерновых, чем год назад

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, входящего в тройку крупнейших российских регионов-экспортеров продукции агропромышленного комплекса, на 1,5 млн тонн снизили объемы экспорта зерновых культур урожая 2021 года по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Что касаемо экспорта, наши аграрии сегодня реализовали на порядка 1,5 млн тонн меньше зерновых урожая текущего года, нежели это было в прошлом году. Эти остатки перейдут на следующий год, реализация будет в следующем году", - сообщил Коробка.

Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов-экспортеров продукции АПК. В регионе экспортировано в 2021 году 6,5 млн тонн зерна, на общую сумму около $1,3 млрд, в том числе 5,1 млн тонн пшеницы на сумму $1,1 млрд. Основной сезон продаж зерна приходится традиционно на период с августа по июнь месяца следующего года. Причинами снижения объемов экспорта могут являться антиковидные ограничения и действие в стране экспортных квот.