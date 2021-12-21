РФПИ с партнерами запустил Фонд фондов перспективных технологий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустил операционную деятельность Фонда фондов перспективных технологий, говорится в сообщении РФПИ.

"РФПИ и ведущие российские компании объявляют о запуске операционной деятельности Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий в рамках государственно-частного партнерствах", - отмечается в сообщении.

Также совместно с Фондом фондов осуществлен запуск суб-фонда "Энергетика и экология", направленного на осуществление инвестиций в российские компании в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии и экологии, и развивающие актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги.

Инвесторами Фонда фондов выступают крупнейшие компании, в том числе участники Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РФПИ от лица государства инвестирует в капитал Фонда фондов 10 млрд рублей. Со стороны бизнеса в Фонде фондов на момент создания принимают участие инфраструктурная корпорация "Аеон", "Полюс", "Группа ЕСН", "Синара", Совкомбанк", ГМК "Норникель", "Уралкалий" и "Агрогард" (партнер "Фосагро").

Целевой размер Фонда фондов составляет 20 млрд рублей. Инвестиции бизнеса в каждый проект будут не менее инвестиций государства. Решения по инвестированию принимаются совместно государством и частным бизнесом.

Решение о создании Фонда фондов - новой платформы для осуществления инвестиций лидирующими корпорациями совместно с государством - было принято президентом России Владимиром Путиным в 2020 году по результатам встреч с ведущими российскими инвесторами и с членами правления РСПП.