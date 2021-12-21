В Петербурге на поддержку пострадавшего от ограничений бизнеса направят 16 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга направит 16 млрд рублей на поддержку городских предприятий, пострадавших из-за введения антиковидных ограничений осенью 2021 года. Помощь в рамках четвертого пакета мер поддержки также получат социально ориентированные НКО, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Пандемия серьезно ударила по нашей экономике. Особенно пострадали малый и средний бизнес. Весной 2020 года мы приняли первый пакет мер по поддержке предпринимателей, который предусматривал льготы по налогообложению. Позднее были приняты еще два пакета. Сейчас мы приняли четвертый пакет. Он поддержит организации, деятельность которых попала под ограничения с 30 октября по 7 ноября этого года. Поддержку получат также социально ориентированные НКО", - цитирует пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По оценке экспертов городской администрации, в начале ноября под действие ограничений в общей сложности попало около 39 тыс. компаний, особенно из сферы туризма, культуры и общественного питания.

Меры поддержки

Прежде всего пострадавшие предприятия, ранее получившие льготные микрозаймы от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, получат отсрочку по погашению основного долга на срок до шести месяцев. Параллельно в этом и следующем году правительство увеличит объем средств в распоряжении Фонда развития промышленности Петербурга, благодаря чему расширится программа целевых льготных займов компаниям на модернизацию их производств.

Субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в 2022 году также должны получить фуд-корты и фуд-плейсы. Предприятия сферы туризма в этом году получат освобождение от земельного, транспортного и имущественного налогов, а в следующем году смогут платить отчисления по меньшей ставке. Отдельно социально ориентированные НКО в 2022 году получат субсидии на экскурсионные поездки для школьников, что также должно поддержать туристскую отрасль.

Кроме того, в 2022 году на 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемое организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения. В течение всего следующего года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано предоставить отсрочку платежей за воду и теплоэнергию и приостановить до 31 марта 2022 года работу с задолженностью, не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.

В качестве мер для развития предпринимательства в Петербурге в текущих условиях в 2022 году администрация города увеличит расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта "Городской акселератор Санкт-Петербурга". Кроме того, для резидентов особой экономической зоны "Санкт-Петербург" предусмотрено продление до 2023 года пониженной ставки налога на прибыль организаций и установление дифференцированных ставок для всех вновь зарегистрированных резидентов.