Стандарт "Краснодарский чай" начнет действовать в марте 2022 года

КРАСНОДАР, 21 декабря/ТАСС/. Стандарт "Краснодарский чай", который закрепит концентрацию в купаже выращенного на Кубани чайного листа, начнет действовать в марте 2021 года. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Краснодарский края является основным регионом в РФ, где в промышленных масштабах выращивают чай. Власти региона неоднократно называли краснодарский чай "визитной карточкой" - представления о нем у россиян сложились еще со времен Советского Союза. При этом в последние годы для края характерна высокая доля контрафакта чая. Ранее члены ассоциации чаеводов на Кубани подписали соглашение о создании стандарта и еще в 2019 году подали заявку в Росстандарт на его утверждение.

"С 1 марта будет действовать стандарт "Краснодарский чай", - сказал Коробка.

Ранее сообщалось, что стандартом будет предусмотрено четыре вида краснодарского чая, отличающихся концентрацией в купаже чайного листа, выращенного в Краснодарском крае: "Букет" - 100%, "Экстра" - не менее 75%, "Высший сорт" - от 60%, "Первый сорт" - от 40%. По прогнозам экспертов отрасли, внедрение в России чайного стандарта позволит снизить долю контрафактной продукции отечественного производства на рынке вплоть до 10%.

Чаеводы Краснодарского края, единственного региона в РФ, где выращивают чай в промышленных масштабах, в 2021 году увеличили урожай почти на 11% к уровню 2020 года, собрав 380 тонн чайного листа. Выращиванием чайных насаждений и производством чая в Краснодарском крае занимаются семь организаций: ЗАО "Шапсугский чай", ОАО "Солохаульский чай", ЗАО "Дагомысчай", АО "Мацестинский чай", ООО "ТД-Холдинг", АО "Хоста чай", ОАО "Адлерский чай" и несколько субъектов малого предпринимательства. С 2020 года кубанские производители начали экспортировать чай - первой свою продукцию за рубеж представило АО "Мацестинский чай".