Ростовская АЭС рассчитывает продлить срок эксплуатации первого энергоблока на 15 лет

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 21 декабря. /ТАСС/. Ресурс первого энергоблока Ростовской АЭС планируется продлить на 15 лет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор станции Андрей Сальников.

"В этом году мы начали программу по продлению ресурса первого энергоблока. Как вы знаете, ресурс энергоблока составляет 30 лет. Сегодня первому блоку 20 лет, осталось 10 лет [эксплуатации], - сказал Сальников. - Рассчитываем не менее чем на 15 лет продлить ресурс первого энергоблока".

Он добавил, что необходимые мероприятия проводятся в рамках планово-предупредительных ремонтов. В этом году на эти цели было направлено около 3,5 млрд рублей. По словам директора станции, такие средства будут направляться на мероприятия по увеличению ресурса первого энергоблока в ходе каждого планово-предупредительного ремонта до 2030 года.

"В этом году у нас уже был планово-предупредительный ремонт, мы планировали порядка десяти мероприятий по замене оборудования, выработавшего ресурс. Практически все сделали, за исключением двух мероприятий", - отметил Сальников. По его словам, из-за того, что поставщики станции не выполнили свои обязательства по своевременной поставке оборудования, мероприятия будут выполнены в ходе следующего ремонта в 2023 году.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены соответственно в 205 км и 175 км от станции.