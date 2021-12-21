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В Словакии и Чехии заявили, что в в полном объеме получают газ по контрактам с Россией

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря
© REUTERS/David W Cerny

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Поставки российского газа в Словакию осуществляются в полном объеме, предусмотренном двусторонними контрактами, сообщили во вторник ТАСС в дирекции компании - оператора газотранспортной системы Словакии Eustream. С аналогичным заявлением касательно своей страны выступил перед журналистами уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

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"В Словакию поступает газ через Украину в стандартном договорном объеме - около 80-90 млн кубометров в день", - отметили в Eustream.

В свою очередь Бартушка, комментируя остановку прокачки российского газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа, подчеркнул, что Россия не ограничила его поставки в страны Евросоюза. Угрозы срыва поставок газа, в том числе в Чехию, по его словам, не существует.

"Нас [Чехии] не касается перераспределение транспортировки газа, проведенного Россией", - отметил Бартушка, добавив, что российский газ поступает сейчас по введенному 10 лет назад в эксплуатацию газопроводу "Северный поток".

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу. На этом фоне цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превысила $2 100 за 1 тыс. куб. м.

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ГерманияЧехияСловакияРоссияПольша
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