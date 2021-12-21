На Кубани с 2015 года более чем вдвое увеличили площади чайных плантаций

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Чаеводы в Краснодарском крае в 2021 году ввели в эксплуатацию 40 га чайных плантаций, с 2015 года площади чайных плантаций в крае увеличились более чем в два раза до 400 га. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В советские годы на Кубани под чайные плантации использовались большие площади, в 1990-е годы отрасль была заброшена, власти Краснодарского края занимаются ее восстановлением за счет реализации соответствующей программы, которой предусмотрено достижение уровня советского периода.

"В этом году мы еще дополнительно 40 га ввели, и уже примерно 400 га у нас в обороте. Если брать в 2015 году, то это было 160 га. Мы в этой части сильно продвинулись", - сообщил Коробка.

Он отметил, что сейчас чаепригодные земли отнесены к особо ценным, это позволит избежать их застройки. В постсоветские годы, по его словам, часть территории чаепригодных земель вошла в состав Национального парка в Сочи, часть территорий оказалась застроена.

Сейчас чаепригодные земли в Краснодарском крае занимают территорию свыше 1,2 тыс. га. По состоянию на начало 2021 года площадь плантаций в регионе превышала 360 га, еще на 421 га ведутся постепенные работы по реконструкции. Чайные плантации на Кубани реконструируют с 2016 года, ежегодно предприятия восстанавливают до 100 га. Мероприятия по восстановлению чайных плантаций субсидируются из краевого бюджета: край компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и половину затрат - на оборудование для капельного орошения.

Чаеводы Краснодарского края, единственного региона в РФ, где выращивают чай в промышленных масштабах, в 2021 году увеличили урожай почти на 11% к уровню 2020 года, собрав 380 тонн чайного листа. Выращиванием чайных насаждений и производством чая в Краснодарском крае занимаются семь организаций: ЗАО "Шапсугский чай", ОАО "Солохаульский чай", ЗАО "Дагомысчай", АО "Мацестинский чай", ООО "ТД-Холдинг", АО "Хоста чай", ОАО "Адлерский чай" и несколько субъектов малого предпринимательства. С 2020 года кубанские производители начали экспортировать чай - первой свою продукцию за рубеж представило АО "Мацестинский чай".