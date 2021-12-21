"Газпром" ожидает в 2021 году рекордную чистую прибыль

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома" по итогам 2021 года достигнет рекордной величины, превысив 2 трлн рублей. Компания также выйдет на рекордную выручку, превзойдя показатель в 8,2 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в интервью журналу "Газпром".

"Чистая прибыль достигнет максимальной величины за все время существования компании, превысив 2 трлн рублей. При этом чистая прибыль за первые девять месяцев 2021 года уже составила 1550 млрд рублей, что превышает результаты любого прежнего календарного года", - сказал он.

По его словам, выручка "Газпрома" в 2021 году превысит рекордный показатель 2018 года - 8,2 трлн рублей. Показатель EBITDA также достигнет исторического рекорда - 3,5 трлн рублей. Объем капвложений по группе "Газпром" составит 1,9 трлн рублей, а свободный денежный поток превысит 1 трлн рублей, что больше объема выплаченных в 2021 году дивидендов.

Финансовый план "Газпрома" на 2022 год обеспечит покрытие обязательств без дефицита, в полном объеме.

Объем дивидендных выплат компании за 2021 год может превысить 1 трлн рублей, что станет рекордом для всего российского фондового рынка. Итоговые дивиденды "Газпрома" за 2021 год могут превысить 45 рублей на акцию. "Газпром" допускает, что по итогам 2022 года дивиденды холдинга могут быть выше уровня 2021 года.

EBITDA группы "Газпром" в 2022 году может превысить 4 трлн рублей, чистая прибыль - свыше 2,5 трлн рублей. Общий долг группы "Газпром" в 2022 году может составить порядка $79 млрд. Объем капитальных расходов по группе "Газпром" в 2022 году составит немногим более 2 трлн рублей.

Новость дополняется