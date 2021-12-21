"Газпром" завершил строительство газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" завершил строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. В настоящий момент участок заполняется газом, сообщил холдинг.

"В декабре 2021 года "Газпром" завершил строительно-монтажные работы по расширению мощностей магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска. Протяженность участка - 390,8 км (с учетом резервных ниток и подводных переходов). В настоящее время ведется его заполнение газом", - говорится в сообщении.

С вводом участка в эксплуатацию "Газпром" создаст условия для развития газоснабжения и газификации на территории края, добавили в компании.