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"Газпром" завершил строительство газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

В настоящий момент участок заполняется газом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" завершил строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. В настоящий момент участок заполняется газом, сообщил холдинг.

"В декабре 2021 года "Газпром" завершил строительно-монтажные работы по расширению мощностей магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска. Протяженность участка - 390,8 км (с учетом резервных ниток и подводных переходов). В настоящее время ведется его заполнение газом", - говорится в сообщении.

С вводом участка в эксплуатацию "Газпром" создаст условия для развития газоснабжения и газификации на территории края, добавили в компании.

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