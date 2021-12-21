Около 35 млн рублей "коммунального кэшбэка" получили жители Подмосковья

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 35 млн рублей "коммунального кешбэка" получили жители Московской области за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ с помощью карты "Мир". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Все чаще жители Подмосковья стали пользоваться программой лояльности от МособлЕИРЦ "Кешбэк "МИР". Процедура довольна простая, пользователь оплачивает счета за коммунальные услуги своевременно с помощью платежной системы "Мир", после чего ему возвращается процент от суммы оплаты. На сегодняшний день 182 тыс. участников программы получили кешбэк в размере 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа по возвращению кешбэка в размере 1% от суммы коммунального платежа была запущена в июле. Для получения кэшбэка необходимо своевременно и в полном объеме оплатить коммунальные услуги картой "Мир" в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "МособлЕИРЦ".

"В Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Безусловно, акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата", - процитировали в пресс-службе слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского.