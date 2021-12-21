Segezha Group завершила сделку по покупке лесопромышленных активов инвесткомпании Bonum

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group сообщил о завершении сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале "Интер форест рус" у инвесткомпании Bonum Capital, говорится в сообщении холдинга.

"Segezha Group (входит в АФК "Система") сообщает о завершении сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Интер форест рус" (ИФР) у Bonum Capital Ltd", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в "Интер форест рус" входит 24 лесопромышленных актива в Красноярском крае и Иркутской области, а также значительные объемы лесных ресурсов. Ожидается, что консолидация активов завершится до конца текущего года.

В результате сделки холдинг удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будут находиться 16 млн га лесов.

В октябре лесопромышленный холдинг Segezha Group сообщил о намерении приобрести у Bonum Capital 100% долю в уставном капитале "Интер форест рус".

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию, продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

Bonum Capital - инвестиционная группа компаний, основанная в 2013 году в Москве. Основателем и единственным владельцем группы является Мурат Алиев. Bonum Capital инвестирует в различные классы активов, включая международные публичные рынки, private equity, venture capital и недвижимость в России.