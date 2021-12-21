Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко более чем на $10 млн

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с кондитерским бизнесом экс-президента Украины Петра Порошенко, на общую сумму 283,63 млн гривен (почти $10,5 млн). Об этом сообщает во вторник пресс-служба АМКУ.

"Проанализировав суть установленных нарушений конкурентного законодательства, комитет решил наложить следующие штрафы на участников группы: ООО "Интерстарч Украины" - 210,185 млн гривен, ЧАО "Днепровский УПК" - 47,45 млн гривен, ЧАО "Инеркон" - 25,98 млн гривен", - сказано в сообщении.