Правительство скорректировало перечень заказчиков, проекты планов которых оцениваются КМСП

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменениях, которые вносятся в перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров и услуг, а также проекты изменений, вносимые в такие планы, до утверждения подлежат оценке соответствия требованиям законодательства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" [АО "Корпорация МСП, входит в группу ВЭБ.РФ] оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. Как отметили в КМСП, общее число крупнейших заказчиков со следующего года превысит 3 тыс. организаций. По словам генерального директора корпорации МСП Александра Исаевича, малый бизнес получит гарантированный рынок сбыта и дополнительный спрос на продукцию и услуги со стороны госкомпаний. Чтобы помочь бизнесу принять участие в закупках, КМСП проводит специальные обучающие семинары, где можно узнать о требованиях заказчиков к поставщикам, особенностях электронных торговых площадок, данные о мерах поддержки и актуальных изменениях в законодательстве, подчеркнул он.

С 2022 года корпорация МСП вместе с регионами будет следить за соблюдением в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") увеличенной квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Она составит 25% вместо действующих 20%.

Под мониторинг попадут все заказчики, число которых достигнет 20 тыс, дополнительный рынок при этом оценивается в сумму порядка 1 трлн рублей. "Особое внимание мы уделяем защите прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок. Обратную связь можно оставить в недавно созданном "Сервисе 360°" на сайте корпорации. Уже есть первые результаты - возврат задолженности поставщикам по исполненным договорам", - приводит слова Исаевича пресс-служба.

По данным на 20 декабря, объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в 2021 году составил 3,75 трлн рублей. Сохраняется положительная динамика показателей по обеспечению доступа малых и средних предприятий к закупкам крупнейших заказчиков. Заключено 436 тыс. договоров с более 117 тыс. поставщиками, отметили в пресс-службе КМСП.

Участие в закупках

Мишустин также подписал постановление, вносящее изменения в положение об особенностях участия МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема. Оно вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Согласно документу, для закупок, в которых могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик может установить в положении способ неконкурентной закупки. Его порядок проведения, в частности, предусматривает закупку в электронной форме на электронной площадке, цену договора, не превышающую 20 млн рублей.