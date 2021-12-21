В Татарстане в 2022 году начнется строительство межпоселковых газопроводов

ТАСС, 21 декабря. Работа в направлении строительства межпоселковых газопроводов в Татарстане начнется с 2022 года. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поддержал обращение президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики.

"Рустам Минниханов встретился с Алексеем Миллером. Президент находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. <…> В ходе встречи обсудили вопросы реализации поручения президента Российской Федерации о поэтапной догазификации. В Татарстане в 2021-2023 годы газ должны подвести в 9 270 домовладений, это 876 населенных пунктов. Для ускорения этой работы Рустам Минниханов обратился к Алексею Миллеру в части поддержки строительства межпоселковых газопроводов", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Миллер поддержал обращение. "Работа в этом направлении начнется со следующего года, раньше срока", - сообщает пресс-служба.

В республике нуждаются в догазификации 18,2 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах.

"Кроме того, на встрече обсудили возможность строительства второй нитки магистрального газопровода Можга Елабуга протяженностью 85 км. <…> На территории сосредоточены крупные промышленные предприятия Нижнекамской, Набережночелнинской, Елабужской зон. С учетом запуска новых крупных производств на этих территориях совокупное потребление газа вырастет ориентировочно до 22 млрд куб. м к 2030 году. Проект получил одобрение руководства ПАО "Газпром". Алексей Миллер так же обратил внимание на важность развития этой территории", - сообщает пресс-служба.

Проектные работы должны начаться в 2022 году.

Соглашение о сотрудничестве

Также на встрече Рустам Минниханов и Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве. Предыдущий документ подписали в марте 2001 года.

Отмечается, что новое соглашение между Татарстаном и публичным акционерным обществом "Газпром" - без ограничений срока. "Документ, в частности, подчеркивает взаимную заинтересованность в таких проектах, как газификация населенных пунктов Татарстана, развитие мощностей по производству, доставке и использованию компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, разработка и внедрение газосберегающих технологий, обеспечение экологической безопасности и так далее", - сообщает пресс-служба.

Как говорится в сообщении "Газпрома", также подписана актуализированная Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Татарстана, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО "Газпром". Срок действия документа продлили до 2025 года.

Газомоторное топливо

21 декабря "Газпром" ввел в эксплуатацию три автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Татарстане. "За предыдущие шесть лет "Газпром" построил в регионе 14 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и к началу 2021 года розничная сеть компании насчитывала 22 объекта. Сегодня "Газпром" ввел в эксплуатацию еще три станции: две в Казани и одну вблизи села Мелекес Тукаевского района", - говорится в сообщении "Газпрома".

Всего в Татарстане ввели в эксплуатацию 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Инвестиции в эти станции составили 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.