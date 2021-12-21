Калининградские власти договариваются с Польшей о снятии режима "дозволов" для перевозок

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Калининградские власти ведут переговоры с польской стороной о снятии режима взаимных разрешений на грузоперевозки ("дозволов"), которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Польский маршрут может быть дополнением к действующим направлениям для транзита грузов в Калининград, сообщил журналистам во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы ведем сейчас переговоры с Польшей, и на хорошем треке находимся, чтобы снять этот разрешительный механизм с поляками. Тогда, в таком случае, проезд [в Калининград] через территорию Польши не будет обременен хотя бы этим административным барьером", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что благодаря поддержке Минтранса России удалось увеличить объем "дозволов" с Польшей на 2021 год - было выдано дополнительно 10 тыс. таких разрешений, в том числе калининградским компаниям. При этом, по его словам, географически транзит грузов в регион через Польшу остается не очень удобным. Это усложнение и удорожание поставок грузов, уточнил Алиханов.

Основной маршрут поставки грузов без ограничений на автоперевозки в область из российских регионов пролегает по белорусско-литовскому маршруту. Ранее региональные власти рекомендовали перевозчикам диверсифицировать транзит грузов в Калининград и направить часть по латвийско-литовскому маршруту, который полностью пролегает через страны Евросоюза, чтобы не концентрировать весь поток на одном направлении с учетом миграционного кризиса на границах Белоруссии.

Позднее агентство Бэ-эн-эс сообщило, что министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. По данным СМИ, реализация этой меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании "Беларуськалий" через территорию Литвы. В МИД Белоруссии 20 декабря сообщили, что законопроект создает условия для запрета транзита любых белорусских товаров.

Антон Алиханов выразил уверенность, что принятие такого решения не отразится на транзите российских товаров через Белоруссию в Калининград. При этом, по его словам, для региона имеют значение и поставки товаров из Белоруссии, в частности для строительной отрасли. Калининградский губернатор отметил, что законопроект об ограничении на транзит товаров из Белоруссии, который разработан в Литве, носит рамочный характер и многое оставляет на усмотрение литовского правительства. Он подчеркнул, что соседнее государство не должно лишать регион возможности покупать товары, которые либо потребляются в нем, либо идут через него транзитом. Областные власти, по его словам, довели свою озабоченность по этому поводу до МИД России, Минтранса, посольства России в Литве и диппредставительства Литвы в России.