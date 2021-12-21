Тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексируют на 5,8% в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации тарифов "Российских железных дорог" на перевозку грузов на 5,8% в 2022 году. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к тарифам на перевозку грузов будет установлена дополнительная целевая надбавка в размере 1,03%, на контейнерные перевозки надбавка составит 4,75%.

В распоряжении говорится, что с 1 января 2022 года к тарифам на перевозку антрацита будет установлен поправочный коэффициент 1,05, вместо 0,895.