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Олимпиада-2022 в Пекине

"Аэрофлот" в полной мере обеспечит перевозку сборной РФ на Олимпиаду

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в полной мере планирует обеспечить потребности Олимпийского комитета России в перевозке национальной сборной РФ на Олимпиаду в Пекин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" является давним и надежным партнером Олимпийского комитета России (ОКР). Авиакомпания в полной мере обеспечит потребности ОКР в перевозке национальной сборной в Пекин на Олимпийские игры", - сообщили в компании.

Как ранее сообщили в ОКР, грузопассажирские рейсы авиакомпании "Аэрофлот", которыми российские спортсмены планировали прилететь в Пекин на Олимпийские игры в период с 1 по 14 февраля, отменены из-за празднования китайского Нового года.

В ОКР подчеркнули, что сейчас занимаются вопросом организации перелета спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
РоссияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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