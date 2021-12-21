"Аэрофлот" в полной мере обеспечит перевозку сборной РФ на Олимпиаду

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в полной мере планирует обеспечить потребности Олимпийского комитета России в перевозке национальной сборной РФ на Олимпиаду в Пекин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" является давним и надежным партнером Олимпийского комитета России (ОКР). Авиакомпания в полной мере обеспечит потребности ОКР в перевозке национальной сборной в Пекин на Олимпийские игры", - сообщили в компании.

Как ранее сообщили в ОКР, грузопассажирские рейсы авиакомпании "Аэрофлот", которыми российские спортсмены планировали прилететь в Пекин на Олимпийские игры в период с 1 по 14 февраля, отменены из-за празднования китайского Нового года.

В ОКР подчеркнули, что сейчас занимаются вопросом организации перелета спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.