СМИ: началось движение грузовых поездов по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул

ИСЛАМАБАД, 21 декабря. /ТАСС/. Пакистан, Иран и Турция во вторник объявили о возобновлении работы железнодорожного контейнерного сервиса, связывающего Исламабад, Тегеран и Стамбул. Как сообщает газета Gulf News, первый грузовой состав 21 декабря отправился в путь из пакистанской столицы.

"Железнодорожное сообщение значительно снизит стоимость перевозки товаров из Пакистана в Турцию, которая обычно занимает не менее 30 дней по морю", - приводит издание заявление главы пакистанской грузовой компании Maxtelz Logistics Гоара Зия. По его словам, запуск движения грузовых составов принесет Пакистану не менее $32 млн ежегодного дохода.

Протяженность маршрута составляет 6 656 км, а на его прохождение поезду требуется менее 12 дней, уточняет газета.

Маршрут Исламабад - Тегеран - Стамбул, получивший название Коридор ITI (Islamabad - Tehran - Istanbul), был запущен в 2009 году в рамках Организации экономического сотрудничества, азиатской политической и экономической межправительственной организации. Было проведено несколько тестовых отправок, но регулярный сервис запустить так и не удалось, и его работа была полностью прекращена.

Турецкие власти декларировали, что Коридор ITI может стать альтернативным маршрутом для торговли между Европой и Азией. Индия и Бангладеш выражали готовность подключиться к магистрали, чтобы открыть для себя более короткий путь для торговли со странами Ближнего Востока и Европы.