{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Reuters: США изучают меры контроля экспорта в отношении РФ в случае "вторжения" на Украину

По данным агентства, в частности, изучается возможность ограничения импорта смартфонов, авиа- и автозапчастей

ТАСС, 21 декабря. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения "жестких мер экспортного контроля" в отношении России в случае якобы возможного "вторжения на Украину". Об этом во вторник со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило агентство Reuters.

На эту тему

В частности, изучается возможность ограничения импорта смартфонов, авиа- и автозапчастей. По данным агентства, данный комплекс мер является дополнением к экономическим санкциям и будет вынесен на обсуждение на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.

Как отмечает агентство, означенные рестрикции могут перекрыть доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеБайден, Джо
Roshen связала штрафы компании с политическим преследованием Порошенко
Антимонопольный комитет Украины ранее применил штрафные санкции к предприятиям из группы компаний экс-президента страны почти на $10,5 млн
Читать полностью