Reuters: США изучают меры контроля экспорта в отношении РФ в случае "вторжения" на Украину

ТАСС, 21 декабря. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения "жестких мер экспортного контроля" в отношении России в случае якобы возможного "вторжения на Украину". Об этом во вторник со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило агентство Reuters .

В частности, изучается возможность ограничения импорта смартфонов, авиа- и автозапчастей. По данным агентства, данный комплекс мер является дополнением к экономическим санкциям и будет вынесен на обсуждение на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.

Как отмечает агентство, означенные рестрикции могут перекрыть доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.