В Минприроды оценили экономический ущерб от лесных пожаров в России в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экономический ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным подсчетам, составил 10,6 млрд рублей в 2021 году. Зафиксирована рекордная площадь, пройденная огнем, заявил ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей. Этот год стал рекордным по площади, пройденной огнем. На землях лесного фонда возникло почти 15 тыс. лесных пожаров на площади свыше 10 млн гектаров", - сообщил он.

По словам Козлова, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий. Причем большая часть - на Якутию: 8,1 млн га.

Усиление мер и увеличение финансирования

По поручению президента РФ на Сахалине под председательством Михаила Мишустина летом было проведено совещание, на котором было принято решение об увеличении ежегодного финансирования на предотвращение и борьбу с лесными пожарами на 8,2 млрд рублей.

"Из 8,2 млрд рублей на авиапатрулирование направляется 3,2 млрд рублей, 1,4 млрд - на увеличение численности сотрудников парашютно-десантной службы, 0,7 млрд - на наземное патрулирование, 2,9 млрд - на тушение лесных пожаров", - пояснил Козлов.

Министр отметил важность своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2022 года регионами. "Уже в начале года надо спланировать все мероприятия, обучить парашютистов и десантников пожарных, вакцинировать от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию. Потому что когда лес будет уже гореть, то деньгами его не потушить", - сообщил он.

Статистика последних лет

В пресс-службе Рослесхоза ТАСС пояснили, что окончательная оценка ущерба от лесных пожаров появится в начале 2022 года, когда пройдут все натурные проверки.

По данным ведомства, в 2019 году ущерб составил более 13 млрд рублей, в 2020 году - порядка 11,5 млрд рублей.