Roshen связала штрафы компании с политическим преследованием Порошенко

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Предприятия из группы компаний Roshen, связанных с кондитерским бизнесом экс-президента Украины Петра Порошенко, считают безосновательным штраф Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и связывают его с политическим преследованием Порошенко. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "Интерстарч Украина", которая входит в группу Roshen.

"Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного владельца предприятий Порошенко Петра Алексеевича. Неслучайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины, - говорится в совместном заявлении компаний. - АМКУ принял решение о применении штрафных санкций к "Интерстарч Украина", "Днепровский КПК" и "Интеркорн" в размере 283 млн гривен <...> с нарушением процедуры рассмотрения дела".

Производители указывают, что АМКУ не исследовал взаимозаменяемость крахмальной кукурузной патоки и других видов патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции предприятий.

Во вторник Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с кондитерским бизнесом Порошенко, на общую сумму 283,63 млн гривен (почти $10,5 млн). Как отмечает АМКУ, "группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения".

По результатам рассмотрения дела АМКУ установил, что в 2018-2020 годах эта группа компаний была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году). Единственными конкурентами группы компаний Roshen в этот период были импортеры "со сравнительно небольшими долями". При этом комитетом установлено, что в настоящее время от ассоциации "Укркондпром" начали поступать инициативы по введению запрета на ввоз патоки из Российской Федерации.