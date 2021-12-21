Профсоюзы шахтеров в Польше блокируют поставки угля на электростанции

ВАРШАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Польские профсоюзы шахтеров, работающие в крупнейшей в стране Польской горнодобывающей группе (PGG), начали в республике акцию протеста, основанную на блокаде поставок угля на электростанции. Об этом сообщил во вторник глава профсоюза горняков "Солидарность" Богуслав Хутек.

По его словам, протест начался после провала состоявшихся во вторник переговоров с представителями властей. "Это предупредительный сигнал для правительства о том, что на предстоящей 28 декабря встрече мы ждем конкретных предложений не только в области финансов, но и того, как фирма будет выживать и функционировать в будущем году", - сказал он, предупредив, что если конкретики не будет, то 4 января начнется полная блокада поставок угля на электростанции.

Акция будет проходить на разных шахтах, которые будут подключаться к протесту в разное время. На каждом объекте блокада железнодорожных путей, использующихся для отправки угля, будет продолжаться ровно сутки с момента начала.

Представители PGG подтвердили начало протеста на некоторых шахтах, но не информируют о деталях. В осенне-зимнем сезоне из шахт PGG в месяц выезжают в среднем около 1 тыс. поездов с углем. В ноябре за рабочий день отправлялось в среднем 49 поездов в сутки.

Профсоюзы добиваются от PGG выплаты компенсаций за переработку в период с сентября до декабря текущего года, а также повышения средней зарплаты в компании до 8 200 злотых (более $2 тыс.). Пока эта сумма составляет 7 829 злотых (около $1 950).

Согласно неофициальной информации, на дополнительные выплаты работникам PGG необходимо около 60-70 млн злотых ($15-17,5 млн). Как указал глава PGG Томаш Рогала, компания не может позволить себе такие расходы, так как рассчитывает на запуск в ближайшее время правительственной программы поддержки горнодобывающей промышленности.