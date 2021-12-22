Исследование выявило предпочтения россиян по выбору магазинов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 40% российских потребителей предпочитают совершать покупки в традиционных магазинах, а не у онлайн-ретейлеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования потребительского поведения за 2021 год, проведенного компанией PwC.

"42% российских потребителей предпочитают ходить в традиционные магазины. Количество потребителей, посещающих традиционные магазины, увеличилось во всех категориях, что свидетельствует о возвращении покупателей в офлайн-формат", - говорится в материалах компании.

Среди россиян, совершающих покупки в обычных магазинах, 26% приобретают продовольственные товары, 17% - одежду, обувь и аксессуары, по 16% - товары для дома и ремонта и бытовую электронику. При совершении покупок 70% россиян ориентируются прежде всего на цену товара, при этом в онлайн-магазинах этот фактор является определяющим.

"Исследование показало, что в офлайн-канале торговли, при сохранении важности цены, более значительную роль стал играть фактор качества, а в интернет-магазинах фактор цены превалирует над качеством по всем категориям товаров", - говорится в материалах компании.

Отмечается, что такая тенденция характерна для всех регионов страны.

По данным исследования, 45% российских потребителей обращают внимание на скидки и стараются не покупать товары без скидки, а 33% россиян в 2021 г. переключились на бренды более низкой ценовой категории.

"Потребители по-прежнему совершают траты с осторожностью, особенно когда речь идет не о товарах первой необходимости. Однако мы ожидаем, что объемы потребительских расходов в итоге вернутся к показателям до пандемии", - отметили в компании.

Ежегодное глобальное исследование потребительского поведения PwC за 2021 год базируется на экспресс-опросах городских жителей из 22 стран мира, в том числе 501 респондента из России. В качестве дополнительных источников информации были использованы официальные статистические данные по макроэкономике и сегменту розничной торговли в России, прогнозные данные статистических агентств и продовольственных розничных сетей.