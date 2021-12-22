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Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в работе сервиса в России

Жалобы поступили более чем от 10 тыс. человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 00:23 мск было зафиксировано 12 765 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (60%) жаловались на сбои веб-сайта, 22% - на сбои в работе приложения, 18% - на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "ВКонтакте".

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