Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в работе сервиса в России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 00:23 мск было зафиксировано 12 765 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (60%) жаловались на сбои веб-сайта, 22% - на сбои в работе приложения, 18% - на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "ВКонтакте".