США намерены использовать средства ВТО для привлечения РФ к ответственности в торговле

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать механизмы Всемирной торговой организации (ВТО) с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай в связи с опубликованным ежегодном докладом, который был подготовлен для Конгресса ее аппаратом. 62-страничный документ посвящен вопросам выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО.

"В данном отчете представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и честная конкуренция, - утверждала Тай, которая является членом кабинета президента США Джо Байдена. - Несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях. Аппарат представителя США на торговых переговорах будет продолжать работать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе".

Недовольство импортозамещением

В самом докладе указан ряд сфер, в которых американские власти "выражают обеспокоенность по поводу соблюдения Россией своих обязательств в рамках ВТО". Так, авторы документа подвергают критике программы по импортозамещению. "Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, предоставляя преференциальный режим как товарам, так и услугам отечественного производства", - отмечают они. По версии аппарата представителя США на торговых переговорах, "российские стратегии импортозамещения для сектора информационных технологий, такие как [программа] "Цифровая экономика Российской Федерации", также вызывают обеспокоенность".

"В то время как экономики всего мира были вынуждены отступать и сокращаться в ответ на пандемию COVID-19, правительство России усугубило эти тенденции, расширив свой контроль над российской экономикой и ужесточив ограничения на торговлю", - считают американские власти. По их версии, "в сельскохозяйственном секторе Россия сохраняет не научно обоснованные ограничения на импорт и отказывается признавать гарантии других стран на экспортные мощности".

В докладе утверждается, что Россия "возводит барьеры и подавляет конкуренцию" в сфере торговли. "Соединенные Штаты считают этот путь контрпродуктивным - как для России, российского народа, так и для мировой экономики. Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию следовать букве и духу ВТО. Однако, в конце концов, Россия и россияне должны принять это решение", - заключили авторы доклада.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.