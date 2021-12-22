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Логистический центр для грузоперевозок запустят под Новосибирском в 2023 году

В проект инвестировали 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Узловой транспортно-логистический центр "Сибирский" с контейнерным терминалом и железнодорожной инфраструктурой с возможностью обслуживания нескольких поездов одновременно запустят на территории новосибирского промпарка в 2023 году. Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"В 2023 году планируется запуск узлового мультимодального транспортно-логистического центра "Сибирский" ООО "НТТ" на территории промышленно-логистического парка. В составе центра будет сформирована терминальная, складская и таможенная инфраструктура, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг", - сказал Решетников.

Он отметил, что ядром транспортно-логистического центра станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Решетников уточнил, что проект центра "Сибирский" является участником ведомственного проекта Министерства транспорта России "Формирование сетей транспортно-логистических центров" в составе государственной программы РФ "Развитие транспортной системы".

Промышленно-логистический парк общей площадью 1,2 тыс. га создан в 2007 году, расположен в 12 км от Новосибирска. Резидентами являются 23 компании, еще четыре компании являются пользователями инфраструктуры парка. Общий объем внебюджетных инвестиций резидентов и пользователей инфраструктуры составляет более 73 млрд рублей, из которых освоено около 48 млрд рублей.

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