Таможенные платежи в России в 2021 году превысили допандемийный уровень

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Таможенные платежи в 2021 году превзошли показатели докризисного 2019 года, сообщил в среду глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин в интервью телеканалу "Россия-24".

"По платежам мы превзошли показатели доковидного 2019 года", - сказал он.

"Принято считать, что у нас таможенные платежи - это в основном экспорт и углеводороды, нефть и газ. Вот это не так. <...> Это прежде всего импорт. Мы отмечаем, что стало больше завозиться технологического оборудования, машин, механизмов, химии, пластмасс", - уточнил глава ФТС.

ФТС в 2020 году снизила перечисления в бюджет РФ на 17,1% по сравнению с 2019 годом, до 4,752 трлн рублей. По итогам 2019 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 5,729 трлн рублей. Общая сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, по итогам 2020 года составила 3,444 трлн рублей, при экспорте - 1,148 трлн рублей.