Экспорт продукции АПК из России с начала 2021 года достиг $34,2 млрд

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 года увеличился на 21% и на 19 декабря достиг $34,179 млрд, превысив показатель за весь 2020 год, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Как сообщалось ранее, в 2020 году экспорт продукции АПК составил $30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.

По данным "Агроэкспорта", экспорт зерновых за отчетный период вырос на 10%, до $10,437 млрд, продукции масложировой отрасли - на 49%, до $6,723 млрд, поставки мясной и молочной продукции увеличились на 30%, до $1,441 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 28%, до $6,560 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 13%, до $4,589 млрд. Экспорт прочей продукции АПК увеличился на 11%, до $4,430 млрд.

В структуре экспорта 13,1% поставок пришлось на ЕС, 12,1% - на Турцию, на Китай - 9,8%, на Южную Корею - 6,7%, Казахстан - 6,2%, Египет - 5,2%, Белоруссию - 4,1%, Украину - 2,5%, Узбекистан - 2,3%, Азербайджан - 2%.

По данным на 19 декабря, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 40% в годовом выражении, до $4,484 млрд, в Турцию - на 38%, до $4,132 млрд, экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 13%, до $3,354 млрд, в Южную Корею поставки возросли на 38%, до $2,300 млрд, в Казахстан - на 25%, до $2,129 млрд.