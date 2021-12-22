Кабмин вновь направит средства регионам ДФО на возмещение расходов, связанных с паводками

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит очередной транш в бюджеты Хабаровского края и Амурской области на компенсацию расходов по ликвидации последствий паводков. Распоряжения об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте кабмина.

"Хабаровский край и Амурская область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как следует из документов, всего будет выделено более 44 млн рублей. Речь идет о возмещении средств региональных бюджетов на оказание гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Ранее кабмин уже оказывал помощь регионам ДФО, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 млрд рублей - на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Кроме того, средства были выделены на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.

Летом 2021 года неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и в Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований.