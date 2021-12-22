Сельхозпроизводители с 2022 года смогут получать до 10 млн рублей на развитие агротуризма

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило постановление о грантовой поддержке агротуризма: теперь сельхозпроизводители смогут получать на такие проекты до 10 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей - "Агротуризм". Это подразумевают изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Максимальный размер гранта - 10 млн рублей. Получить поддержку смогут представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма, указали в кабмине. "Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приема туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря", - уточняется в сообщении.

При этом необходимо, чтобы срок окупаемости проекта не превышал пяти лет. Часть средств должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей необходимо профинансировать 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей - 15%, до 8 млн рублей - 20%, до 10 млн рублей - не менее 25%. Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз.

В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей, в 2023 году - 500 млн рублей, в 2024 году - 700 млн рублей.

"Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом", - уверены в правительстве РФ.