На втором блоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Загрузка ядерного топлива в реактор, с которой начинается физический пуск, стартовала в среду на втором блоке Белорусской атомной электростанции (АЭС). Об этом проинформировала пресс-служба Минэнерго республики.

"22 декабря в 10:11 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом, - говорится в сообщении. - Таким образом, положено начало важному этапу проекта - физическому пуску блока, главная задача которого - подтвердить надежность и безопасность его работы на проектных параметрах".

Минэнерго Белоруссии подтвердило, что ввод второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) в промышленную эксплуатацию будет осуществлен в следующем году.

"Далее [после физического пуска] предстоит не менее ответственная работа по подготовке блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация, - сообщила в среду пресс-служба ведомства. - Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году".