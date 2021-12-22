{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена газа в Европе на открытии торгов упала до $2000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на открытии торгов падает на 5% - до $2000 за 1 тыс. кубометров - данные торгов.

ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 22,9 млрд рублей
Объем валюты, купленной регулятором с расчетами 20 декабря, также составлял 22,9 млрд рублей
Читать полностью