Власти Тайшета заявили, что восстановление аэропорта позволит наладить авиасообщение

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Восстановление аэропорта в городе Тайшете Иркутской области позволит возобновить пассажирские авиаперевозки и наладить авиасообщение с крупными городами Иркутской области, а также с соседним Красноярском. Об этом сообщил ТАСС глава Тайшета Александр Заика.

Сейчас в Тайшет, где живут порядка 33 тыс. человек, не летают самолеты, транспортное сообщение в основном обеспечивает железная дорога. В 2007 году из-за сокращения количества авиарейсов местный аэропорт стал аэродромом авиалесоохраны. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ноябре сообщал журналистам, что аэропорт планируется восстановить.

"Аэропорт у нас будет строиться, уже запланировали. Расстояния большие, до того же Иркутска 11 часов ехать [на поезде], а на самолете быстрее. Но самолеты небольшие будут - L-410, потому что полоса взлетная небольшая, но будут долетать до Красноярска, до Братска, до Иркутска", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил сроки восстановления аэропорта, но отметил, что работа уже началась. В настоящее время оформляется земельный участок. Реконструкцию за свои средства выполнит компания "Русал". Этот проект нужен для социально-экономического развития Тайшетского района и реализации инвестпроектов "Русала", который 17 декабря запустил в Тайшете первую очередь Тайшетского алюминиевого завода мощностью 428,5 тыс. тонн в год. К 2024 году компания примет решение о строительстве второй очереди предприятия. В Тайшете у "Русала" также есть анодная фабрика.

Тайшет - город на западе Иркутской области в 700 км от Иркутска и 400 км от Красноярска. Является крупным железнодорожным узлом. Был основан в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.