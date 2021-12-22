В Москве одобрили четыре проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили еще четыре проекта создания рабочих мест за пределами третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда четырем строительным проектам, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать порядка 6,7 тыс. рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 261,3 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят 21,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, ООО "СЗ "Три Эс Констракшн" (3С Групп) построит торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ "Некрасовка", где будет создано 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 1,5 тыс. рабочих мест создаст АО "СЗ "Рублево-Архангельское", построив офисное здание вблизи деревни Захарково. Также АО "СЗ "Зеленоградский" (ГК "ПИК") возведет за пределами ТТК четыре школы и четыре детских сада. Таким образом компания создаст 750 рабочих мест. Кроме того, 2,8 тыс. рабочих мест создаст ООО "СЗ "Перспективные инвестиции" (ГК "ПИК"), построив технологический промышленный парк в поселке Краснопахорское.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров.

"Реализация программы позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграции внутри города. На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме свыше 83 млрд рублей, что позволит создать свыше 28 тыс. рабочих мест", - уточняется в материале.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через Инвестиционный портал Москвы.