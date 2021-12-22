Романы Бакмана, Пелевина и Яхиной возглавили Всероссийский книжный рейтинг

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роман шведского писателя Фредрика Бакмана "Тревожные люди" возглавил Всероссийский книжный рейтинг по итогам 2021 года. Об этом сообщили в среду составители рейтинга на пресс-конференции в ТАСС.

"События последнего времени - пандемия, закрытие книжных магазинов, рост цен на бумагу и типографские услуги - нанесли тяжелый удар по книжному рынку. В этих условиях чрезвычайно важны профессиональные инструменты, которые помогают издателям и представителям ритейла ориентироваться в трендах, а читателям - среди новинок. Таким инструментом выступает Всероссийский книжный рейтинг", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

По его словам, результаты года демонстрируют важность поддержки российских авторов: количество зарубежных книг в топ-50 занимает более 80%.

О рейтинге

Продажи книги Фредерика Бакмана на российском рынке (в денежном выражении) превысили 45,5 млн рублей. Далее следует Роман TRANSHUMANISM INC. Виктора Пелевина, он стал главным бестселлером среди художественных книг, написанных на русском языке. Сборы превысили 29 млн рублей. Также в топ-3 по объему продаж вошла манга Масаси Кисимото "Naruto. Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки", она собрала более 24 млн рублей. В рейтинг вошли бестселлеры "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной, "Метро 2033" Дмитрия Глуховского.

Исследователи выяснили, что российские читатели готовы тратить на литературу по саморазвитию и психологии (59,4% от общей выручки книг в рейтинге). Молодая аудитория читает книги Young Adult, мангу и фэнтези (15,7% от общей выручки).

Топ-5 бестселлеров возглавили произведения Джен Синсеро "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", Джона Кехо "Подсознание может все", Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо". Детские книги в топ-50 представлены зарубежными франшизами - книгами о Гарри Поттере и историями по анимационному сериалу "Гравити Фолз".

Доля книг зарубежных авторов выросла до 82% (год назад она составляла 70%). В топ-20 книг жанра "художественная литература" вошли только три отечественных автора: Виктор Пелевин, Гузель Яхина и Дмитрий Глуховский.

Электронные и аудиокниги обеспечили 35% выручки (в 2020 году - 22%). Доля бумажных книг составила 65%. "Электронные и аудиокниги остаются ключевыми драйверами развития книжного рынка и продолжают показывать существенный рост. Мы ожидаем, что по итогам 2021 года емкость рынка коммерческих цифровых книг прирастет на 35% и составит около 11 млрд рублей", - отметил генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.

В следующем году, по его словам, емкость рынка может превысить 14 млрд рублей.

На основе данных о продажах книг за девять месяцев маркетплейс Ozon также выделил топ-10 регионов, которые продемонстрировали самый быстрый рост по объему продаж. На первом месте Калининградская область, далее следуют Псковская область и Республика Карелия.

Всероссийский книжный рейтинг сформирован на основе потребительского спроса и учитывает данные продаж и востребованность книг по подписке в сервисе MyBook. Данные продаж в рублях предоставлены основными игроками в каждом сегменте: "Читай-город - Буквоед", Ozon, ЛитРес и MyBook. Каждый партнер представил свой список из топ-50 наименований в указанный период, данные из трех каналов суммировались, и исходя из итоговых сумм был сформирован топ-50.