Сортировка бытовых отходов в России в 2021 году достигла 40%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доля отсортированных бытовых отходов по итогам года достигла в России 40%. Об этом заявила в среду заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, выступая на вручении "Зеленой премии" Российского экологического оператора.

"Мы уже видим ощутимые результаты по многим федеральным проектам. Например, мы постепенно снижаем долю направленных на захоронение отходов и повышаем уровень переработки. Сортировка отходов по итогам 2021 года превысила 40%. В новой системе обращения с отходами работают 82 субъекта страны и 176 региональных операторов. Охват населения коммунальной услугой достиг почти 97%. С начала запуска реформы обращения с отходами создано 105 объектов инфраструктуры", - заявила Абрамченко.

Она также отметила, что в этом году правительство направило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Более 65 тысяч контейнеров закуплены в 46 регионах нашей страны.

По ее словам, еще одно направление касается ликвидации объектов накопленного вреда - так называемая "генеральная уборка" страны. В числе наиболее значимых результатов 2021 года - ликвидация крупнейшей в Европе свалки в черте города Челябинск, завершение первоочередных мероприятий на химическом заводе в Усолье-Сибирском.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.