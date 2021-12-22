В ЕК заявили, что "зеленые" инвестиции не освобождают страны ЕС от бюджетной дисциплины

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Брюссель рассматривает возможные корректировки Пакта стабильности и роста, однако "более реальные" в будущем правила базового экономического документа Евросоюза не освобождают страны-члены от мер по сокращению задолженности. С таким предостережением выступил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Государства-сообщества по-прежнему должны будут предлагать "заслуживающие доверия" планы по сокращению государственного долга, приводит в среду его слова газета Financial Times.

В числе рассматриваемых Брюсселем возможных реформ пакта - "зеленое" "золотое правило", позволяющее исключить расходы на охрану окружающей среды из дефицита стран-участниц при оценке пакта, определяющего принципы бюджетной дисциплины в странах ЕС. Бюджетные стимулы для "зеленых" расходов должны, по словам Домбровскиса, сочетаться с обязательством продолжать снижать общую долговую нагрузку.

"Будет важно увидеть, как мы достигнем заслуживающих доверия траекторий сокращения долга, чтобы обеспечить создание фискальных резервов для решения новых задач, - заявил замглавы ЕК. - Когда мы смотрим на траектории сокращения долга, становится ясно, что это касается всего государственного долга, а не отдельных его частей". Существует "относительно широкий консенсус" в отношении необходимости упрощения Пакта стабильности и роста при отказе от сложных для вычисления переменных, таких как структурные сальдо бюджета, добавил он.