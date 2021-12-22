Для инвесторов упростили оформление земли под проекты в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края приняла закон, упрощающий процедуру оформления земли под строительство. Документ упрощает оформление инвесторами участков, государственная собственность на которые не разграничена, сообщается на сайте регионального правительства.

"Документ касается юридических лиц, действующих в рамках концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве, а также реализующих масштабные инвестпроекты", - говорится в сообщении. Законопроект, который сегодня рассмотрели депутаты краевой думы, внес губернатор региона Михаил Дегтярев.

Сейчас инвестору приходится выходить на два разных уровня власти. Сначала обращаться в правительство края для заключения концессионного соглашения или принятия решения о признании инвестиционного проекта приоритетным. Далее - в орган местного самоуправления, который должен предоставить земельный участок. "Согласно новому закону полномочия по распоряжению неразграниченными землями перешли от городского округа "Город Хабаровск" и Корфовского городского поселения Хабаровского района правительству края. Таким образом, инвесторы смогут решать оба вопроса по принципу единого окна в краевом правительстве. При этом доходы от распоряжения такими участками будут по-прежнему зачисляться в полном объеме в местные бюджеты", - уточняется в сообщении краевого правительства.

Со ссылкой на первого вице-губернатора края Александра Никитина отмечается, что для инвесторов сокращаются сроки оформления документов, также снижаются бюрократические нагрузки на муниципалитеты. Школы, детские сады и другие социально важные объекты будут строиться и вводиться быстрее.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но предусмотрен переходный период. Так, муниципалитеты самостоятельно решают вопросы по предоставлению инвесторам участков из категории неразграниченных земель, если заявления к ним поступили до начала действия закона.