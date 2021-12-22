"Газпром нефть" выплатит дивиденды за 9 месяцев из расчета 40 рублей на акцию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило рекомендацию выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года из расчета 40 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в денежной форме в размере 40,00 рублей на одну обыкновенную акцию", - отмечается в сообщении.

Таким образом, на дивиденды может быть направлено в общей сложности 189,65 млрд рублей.

Датой закрытия реестра установлено 28 декабря 2021 года.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.