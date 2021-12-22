Ростехнадзор одобрил проведенную реконструкцию аэропорта Зея в Приамурье

ТАСС, 22 декабря. Дальневосточное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии техническим регламентам завершенной реконструкции аэропорта в городе Зея Амурской области, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Дальневосточное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии (ЗОС) объекта капитального строительства "Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область" требованиям технических регламентов, проектной документации, а также иных правовых актов. Получение ЗОС подтверждает строительную готовность объекта реконструкции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сейчас сертификацию проходит светосигнальное оборудование, после чего Росавиация должна выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Зея, где живут почти 23 тыс. человек, находится в 530 км от Благовещенска. Из его аэропорта выполняются рейсы в Благовещенск, поселки Береговой, Хвойный, Горный, Бомнак, Октябрьский. Реконструкция объекта велась по госпрограмме "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Аэропорт в Зее находится в ведении федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока".