ЦБ Турции в первый день валютных интервенций продал $844 млн из-за обвала лиры

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Объем иностранной валюты, проданной Центральным банком Турции во время прямой рыночной интервенции 1 декабря, составил $844 млн США. Об этом сообщил в среду Центробанк.

Ранее ЦБ республики предпринял пять интервенций в этом месяце, чтобы остановить обвал лиры, которая испытала рекордное падение в начале этой недели. Интервенции со стороны Центрального банка проводились 1, 3, 13, 13 и 17 декабря.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом года всего лишь за ноябрь. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать кредитную ставку. Так, на прошлой неделе он понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%.

В понедельник лира упала до уровня 18 лир за доллар. Однако после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности нацвалюта отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости. Сейчас курс колеблется в районе 12,54 лиры за единицу американской валюты.