СвЖД запустит поезда из Екатеринбурга в Москву и на родину Деда Мороза на время праздников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит на время новогодних и рождественских праздников дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву и на родину Деда Мороза до города Котлас в Архангельской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"В период новогодних и рождественских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования из Екатеринбурга на родину Деда Мороза (до города Котлас) и в Москву. Перевозчик - Уральский филиал "Федеральной пассажирской компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поезд по маршруту Екатеринбург - Котлас отправится 2 и 5 января в 11:15 по местному времени (09:15 мск). Город Котлас расположен в 70 км от Великого Устюга, от него удобно добираться до сказочной резиденции Деда Мороза. Обратно поезд отправится 3 и 6 января.

Поезд сообщением Екатеринбург - Москва отправится из Екатеринбурга 28 декабря, обратно из столицы - 29 декабря. Оба состава сформированы из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами. В вагонах есть мужские и женские купе, розетки для зарядки гаджетов, предусмотрено багажное купе.

Всего на предстоящие праздничные дни холдинг "РЖД" планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим крупнейшие региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и курортными городами. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 8 и 9 января.

СвЖД соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на 1,5 тыс. км и в северном направлении пересекает Полярный круг. Дорога по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек.